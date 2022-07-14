В России популярную социальную сети TikTok заблокировали в начале весны. Пользователям из РФ и Украины ограничили возможность публиковать новые видео и вести прямые эфиры, чтобы не было ..
В России популярную социальную сети TikTok заблокировали в начале весны. Пользователям из РФ и Украины ограничили возможность публиковать новые видео и вести прямые эфиры, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть, сообщаете .
Близкий к компании источник сообщил, что соцсеть могут разблокировать 27 сентября, пишет . Правда, пока эта информация официально не подтверждена.