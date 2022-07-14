По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Собинке проводится доследственная проверка по факту гибели 6-летнего мальчика в водоёме, расположенном на улице Комсомольской. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Следкома.По версии ведомства, 14 июля около 13 часов трое малолетних детей гуляли без присмотра родителей. Они решили смыть грязь с одежды и пошли на водоём. Один из ребят начал тонуть, а друзья стали звать на помощь. Подоспевшие взрослые вытащили потерпевшего на берег. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали ребёнка в больницу, но спасти его жизнь не удалось.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Напомним, что с начала лета во Владимирской области во время происшествий на воде