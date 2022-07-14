Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувало рассказал, что москвичам ожидать от погоды на выходных. Рост кучево-дождевой облачности наблюдается, но она не достигает тех ..

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувало рассказал, что москвичам ожидать от погоды на выходных. "Рост кучево-дождевой облачности наблюдается, но она не достигает тех пределов, которые были в предыдущие выходные", – цитирует специалиста . Правда, по степени интенсивности и продолжительности осадки будут небольшие.Впрочем, перед выходными жителей Москвы и Московской области также ждут осадки. . "Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза. Температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов тепла, по области – от 22 до 27 градусов", – цитирует Гидрометцентр .