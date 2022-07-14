14 июля Пелагее исполняется 36 лет. Известной певице посчастливилось не только завоевать любовь публики, но и стать мамой замечательно дочки. А вот в любви артистке повезло меньше – оба ее брака были недолгими и закончились разводом.

14 июля Пелагее исполняется 36 лет. Известной певице посчастливилось не только завоевать любовь публики, но и стать мамой замечательно дочки. А вот в любви артистке повезло меньше – оба ее брака были недолгими и закончились разводом.С первым мужем, Дмитрием Ефимовичем, Пелагея познакомилась еще в 11 лет. Согласившись на выступление в студенческом КВН как певица, талантливая девочка оказалась на сцене с будущим супругом, которому было уже 22 года. Впрочем, тогда Дмитрий и Пелагея не могли и подумать, что через много лет судьба сведет их снова.К моменту следующей встречи Ефимович стал режиссером Comedy Club и успел пережить развод, а певица выросла и превратилась в завидную невесту. Между старыми знакомыми вспыхнул роман, который привел к браку. Увы, долго семейная жизнь не продлилась. В 2012-м, спустя два года после свадьбы, Пелагея развелась с мужем, так и не назвав причин. Поклонникам оставалось довольствоваться лишь предположениями, которых было немало.По одной из версий, всему виной стал плотный график артистки, а по другой – увлечение Дмитрия другими девушками. Также поговаривали, якобы мама звезды невзлюбила зятя и была настроена против этого союза. Как бы там ни было, после расставания с мужем Пелагея ударилась в работу и не спешила вступать в новые романтические отношения. Однако сплетникам казалось иначе.Несмотря на то, что долгое время артистка жила лишь творчеством и карьерой, за ее личной жизнью продолжали пристально наблюдать. Многие упорно приписывали звезде роман с Димой Биланом, но слухи оказались ложными – между коллегами была только дружеская связь. Затем рядом с судьей "Голоса" начали замечать хоккеиста Ивана Телегина. В этот раз догадки подтвердились, но далеко не все порадовались за влюбленных. Напротив, на Пелагею обрушился шквал критики.Хейтеры упрекнули звезду в том, что она увела Телегина у его беременной жены и разрушила примерную семью. Однако исполнительница опровергла домыслы и заявила, что к моменту встречи Иван уже был свободен. В 2016-м влюбленные тайно поженились, а в следующем году Пелагея подарила мужу дочку Таисию. Счастливой семьей восхищались многие, но все изменилось, когда знаменитость объявила о разводе.О том, что супруги расстались, стало известно в конце 2019 года. Певица подчеркивала, что они с бывшим мужем хотят сохранить дружеские отношения ради дочери, однако разойтись мирно им не удалось. Адвокаты артистки сообщали, что Телегин не спешит платить алименты и встречаться с дочерью. В итоге Пелагее пришлось отстаивать права в суде.Бракоразводный процесс проходил со скандалом и серьезно затянулся. Помимо своих прав, звезда подумала об интересах бывшей жены Телегина и сподвигла ее подать на алименты. Та послушалась совета исполнительницы и выиграла дело. Пелагее повезло не меньше – суд встал на ее сторону даже в вопросе раздела совместно нажитого.Сейчас Иван Телегин наслаждается совместной жизнью с новой женой Марией Гончар. Между тем Пелагея, не изменяя своим привычкам, скрывает детали личной жизни. Остается только надеяться, что звезда еще встретит достойного и любящего мужчину.