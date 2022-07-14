Двое - уроженцы Судогодского района, один - города Покрова.

Во Владимирской области похоронили еще троих военных, погибших на Украине. Двое родились в Судогодском районе. Ещё один боец - уроженец Покрова.В минувшие выходные в Петушинском районе отпевали 23-летнего рядового. Он окончил покровскую школу №1. Контрактник служил в должности сапёра и сложил свою голову на Донбассе 30 июня. Он похоронен на Введенском городском кладбище.Сегодня, 14 июля, в посёлке Воровского предадут земле тело 22-летнего рядового. Как сообщают коллеги из , парень занимался хоккеем и учился во Владимирском политехническом колледже.Накануне в Судогде простились с 43-летним сержантом, который погиб в начале июля. Его похоронили на кладбище Ново-Никола. Солдат представлен к Ордену Мужества посмертно.