Юноша остался жив. Его госпитализировали в больницу.
В Добром иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом очевидцы ДТП рассказали в соцсетях.
По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрёстке улиц Егорова и Юбилейной. Рейсовый автобус пропустил школьника, который решил перебежать оставшийся участок «зебры». В этот момент его сбивает легковушка, несущаяся на большой скорости. Автомобиль протащил подростка на капоте несколько метров.
Юноша остался жив. Его госпитализировали в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.