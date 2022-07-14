Юноша остался жив. Его госпитализировали в больницу.

В Добром иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом очевидцы ДТП рассказали в соцсетях.По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрёстке улиц Егорова и Юбилейной. Рейсовый автобус пропустил школьника, который решил перебежать оставшийся участок «зебры». В этот момент его сбивает легковушка, несущаяся на большой скорости. Автомобиль протащил подростка на капоте несколько метров.Юноша остался жив. Его госпитализировали в больницу.По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.