Во Владимирской области пресечена экстремистская деятельность 30-летнего радикала. Об этом рассказали в региональном УФСБ. Фигурант, разделяя неонацистские идеи, с октября 2020 по февраль 2021 ..

Во Владимирской области пресечена экстремистская деятельность 30-летнего радикала. Об этом рассказали в региональном УФСБ.Фигурант, разделяя неонацистские идеи, с октября 2020 по февраль 2021 года в своём аккаунте «ВКонтакте» размещал аудиозаписи, содержащие призывы к совершению противоправных действий в отношении представителей еврейской, кавказских и среднеазиатских национальностей, либо негроидной расы.Кроме того, ранее мужчина был оштрафован за распространение экстремистских материалов и демонстрацию нацистской символики.На основании собранных материалов на фигуранта завели уголовное дело. Сейчас неонацист находится в колонии за совершение другого преступления.