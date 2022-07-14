Подозреваемую заключили под стражу.

В Петушках пенсионерка зарезала сожителя из-за бутылки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, её благоверный после получения пенсии пытался заставить 61-летнюю женщину сходить в магазин за спиртным. Завязалась ссора. Гражданская жена взяла нож и всадила его обидчику в живот, после чего отправилась в магазин.По возвращению обвиняемая обнаружила, что 47-летний мужчина умер. Подозреваемую заключили под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.