Минпромторг РФ запускает программы льготного автокредитования и лизинга.

Минпромторг РФ возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. Их общий бюджет — 20,7 млрд рублей."По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России", — приводятся главы Минпромторга Дениса Мантурова.По данным ведомства, льготный кредит можно будет получить на все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. Кроме того, на все электромобили Evolute, производство и продажи которых стартуют на заводе "Моторинвест" в Липецке в сентябре, действует скидка 35%, но не более 925 тысяч рублей.