Во Владимире полиция задержала 27-летнего местного жителя, обвиняемого в краже 195 тысяч рублей с банковского счета своего друга. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской

Во Владимире полиция задержала 27-летнего местного жителя, обвиняемого в краже 195 тысяч рублей с банковского счета своего друга. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. В июне в полицию обратился 26-летний владимирец, заявивший, что с его банковского счета пропали деньги. Силовики установили, что к делу может быть причастен его 27-летний знакомый. Оказалось, что