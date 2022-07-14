Метеорологи сообщают, что прогнозируется низкое давление, что может сказаться на самочувствии отдельных категорий горожан.

Во Владимире 14 июля ожидается гроза с дождем. По прогнозам синоптиков, большая часть осадков выпадет во второй половине дня.Вечером в городе похолодает до +20, ночью - до +14. Метеорологи сообщают, что прогнозируется низкое давление, что может сказаться на самочувствии отдельных категорий горожан. Скорость ветра - 3-10 метров в секунду.Добавим, что в пятницу и грядущие выходные установится ясная, солнечная погода.