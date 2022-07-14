На пешеходном переходе во Владимире произошло ДТП со сбитым ребенком. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в УГИБДД Владимирской области. Видео аварии

На пешеходном переходе во Владимире произошло ДТП со сбитым ребенком. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в УГИБДД Владимирской области. Видео аварии выложили в сеть. ДТП произошло у дома №60 по улице Юбилейной 13 июля примерно в 18:25. Ребенок пытался перебежать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг из-за остановившегося автобуса выскочила легковушка. Автомобиль