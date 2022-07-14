Владимира 14 июля захлестнула очередная волна сообщений о взрывных устройствах в административных и жилых зданиях. Силовики эвакуируют сотрудников, посетителей и жильцов. Жители города

Владимира 14 июля захлестнула очередная волна сообщений о взрывных устройствах в административных и жилых зданиях. Силовики эвакуируют сотрудников, посетителей и жильцов. Жители города сообщили о эвакуациях из «Владимирского хлебокомбината», Белого дома, Областной клинической больницы и больницы на улице Токарева, Ж/Д вокзала и еще из около 30 различных зданий, включая детские сады и жилые дома. Сообщения