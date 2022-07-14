В их списке: обладминистрация, больницы и детские сады.

Во Владимире утром 14 июля эвакуировали поликлинику горбольницы №2 на улице Токарева. Медиков и пациентов попросили покинуть учреждение.Позднее стало известно об эвакуации Белого дома, Областной клинической больницы и ещё 30 различных зданий, среди которых детские сады и жилые дома.Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили около 10 часов. По всем адресам оперативно выехали сотрудники МВД, скорой помощи и кинологи.Полиция традиционно такие случаи не комментирует. В МЧС пояснили, что о пожарах или других ЧП в больницах или учреждениях им неизвестно.