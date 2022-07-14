Подрядчики завершат работы до 1 сентября.

Мэрия Владимира продолжает плановый ремонт 106 детских садов, школ и учреждений допобразования. На эти цели выделено 93,4 млн рублей.Самые значительные суммы предназначены на восстановление кровель, замену коммуникаций, обновление фасадов и помещений, создание комфортной среды для детей-инвалидов.В школе №36 ремонтируют спортзал и крышу. В школе №45, расположенной в микрорайоне Энергетик, также обновляют спортивный блок. Стадион школы №31 оборудуют современным уличным освещением, в детском саду № 95 ремонтируют овощехранилище, в детском саду №104 устанавливают ограждение, в ДТЮ ремонтируют спортивный зал.Как уточнили в управлении образования, за лето власти реконструируют крыши детсадов №№ 2, 6, 32, 62, 64, 107, 110, 127, школ №№ 13, 15, 16, 19, 42, 43, в лицее № 17 и лицее-интернате № 1. В детсадах №№ 6, 14, 24, 48, 72, 75 отремонтируют пищеблоки, а в садах №№ 22, 43, 45, 50, 59, 71, 84, 109 и школах № 7, 11, 22, 31 заменят инженерные сети (отопление, водоснабжение).В детском саду №102 и в средней школе №5 появятся пандусы, а санузлы адаптируют для школьников с ограниченными возможностями здоровья.Подрядчики завершат работы до 1 сентября.