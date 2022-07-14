Разрушенную кровлю дома номер 12 на Октябрьском проспекте начали ремонтировать. Об этом сообщает официальный аккаунт горадминистрации в соцсетях. Управляющая компания приняла меры по

Разрушенную кровлю дома номер 12 на Октябрьском проспекте начали ремонтировать. Об этом сообщает официальный аккаунт горадминистрации в соцсетях. Управляющая компания приняла меры по закреплению крыши, выполняются работы по ее гидроизоляции. Капитальный ремонт кровли начнется в течение 1,5 недель. В настоящее время подрядчик уже закупает материал. Кроме того, было проведено совещание с участием Фонда капитального ремонта