Октябрьский районный суд Владимира продлил срок содержания под стражей бывшему врио заместителя губернатора региона, Григорию Вишневскому до 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе

Октябрьский районный суд Владимира продлил срок содержания под стражей бывшему врио заместителя губернатора региона, Григорию Вишневскому до 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе областных судов. Напомним, что высокопоставленного чиновника обвиняют в получении не менее 600 тысяч рублей за содействие бизнесмену при исполнении госконтракта по капремонту гимназии имени Барсукова в Коврове. При получении очередной части