Здание не отключено от инженерных сетей. Не произведён расчет стоимости демонтажа торгового центра.

Во Владимире возбуждено уголовное дело о халатности судебных приставов при сносе ТЦ «Куб» на улице Чайковского. Об этом рассказали в прокуратуре.«С марта 2019 по июнь 2022 года судебными приставами не принято требуемых законом мер для исполнения решения суда. Должностные лица УФССП ограничились минимальным объёмом исполнительных действий, которые не способствовали демонтажу постройки», - подчеркнули в надзорном ведомстве.Здание не отключено от инженерных сетей. Не произведён расчет стоимости сноса торгового центра.«Из-за ненадлежащего исполнения работниками своих обязанностей судом неоднократно принимались решения об отмене вынесенных ими постановлений о привлечении должника к административной ответственности», - добавили в прокуратуре.В результате по материалам проверки СУ СК возбудил уголовное дело по статье «халатность». Ход расследования находится на контроле прокурора города.Ранее похожий случай произошел в истории с гостиницей «Панорама». Правоохранители. В свою очередь, в ведомстве обвинения прокуратуры.