Вернулись домой. Во Владимире встретили сотрудников и военнослужащих Росгвардии, которые защищали мирное население Донецкой и Луганской народных республик. Торжественное событие

Вернулись домой. Во Владимире встретили сотрудников и военнослужащих Росгвардии, которые защищали мирное население Донецкой и Луганской народных республик. Торжественное событие областном центре сопровождала музыка военно-духового оркестра. С возвращением домой бойцов поздравили руководство Росгвардии, ветераны войск, коллеги, служители Владимирской епархии и, конечно, друзья и родные. Память героев, которые не смогли вернуться домой, почтили минутой молчания. После