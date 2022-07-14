С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152453 владимирцев.

Во Владимирской области на 14 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Александровском, Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152453 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41468 заболевших во Владимире, 17962 - в Ковровском районе и 16834 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.