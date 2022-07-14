Запуск разворотных петель запланирован на конец года.

Во Владимирской области строительство двух разворотных петель завершено на 45%. Объекты, возводимые возле Дроздовки и Сенино, откроют для движения к концу года. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.Протяженность каждой составит около километра. Основная задача развязок – увеличение пропускной способности трассы М-7, повышение безопасности и улучшение транспортной доступности населённых пунктов.Около Дроздовки дорожники расширили насыпь, обустроили новую проезжую часть, укрепили обочины, построили водоотводные лотки, заложили водопропускные трубы. Верхний слой дороги закатан износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном.Возле Сенино специалисты подготовили основание автомагистрали и занимаются обустройством дорожной одежды. Параллельно укрепляются обочины и готовятся места под монтаж водоотводных лотков.На дорогах появится 108 светодиодных светильников, 7,2 км ограждения, 75 знаков и разметка из термопластика.Напомним, что в целях безопасности на ремонтных участках введены временные ограничения скорости – до 50 км/ч.