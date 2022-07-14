С начала года в регионе трудоустроили более 10 тысяч человек.

Во Владимирской области с начала года трудоустроили более 10 тысяч человек. Об этом рассказали в департаменте труда и занятости населения.Количество вакансий в три раза превышает количество нетрудоустроенных. Уровень безработицы экономически активного населения составляет менее 1%.«На 13 июля в службе занятости зарегистрированы 5930 безработных и заявлено 18847 вакансий. Быстрее всего работу находят швеи, уборщики, водители, операторы различных специальностей, слесари, электромонтёры и учителя. В регионе растёт количество граждан, находящихся в режиме неполной занятости. С начала года их численность увеличилась в 4,8 раз, но в 4,6 раз снизилось количество сотрудников, предполагаемых к увольнению», - подчеркнули в администрации Владимирской области.Кроме того, «биржи труда» помогли 2,5 тысячам студентов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет найти работу на лето.