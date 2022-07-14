Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами прибыл в Луганскую Народную Республику с рабочим визитом. Председатель ГД встретился с членами Народного совета ЛНР и передал приветствие от президента России Владимира Путина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами прибыл в Луганскую Народную Республику с рабочим визитом. Председатель ГД встретился с членами Народного совета ЛНР и передал приветствие от президента России Владимира Путина."Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан", – передает слова спикера пресс-служба Госдумы.Он подчеркнул, что в ЛНР живут граждане России, участвовавшие в голосовании на выборах в ГД. Депутаты должны работать с местными избирателями, обсуждать волнующие их вопросы и решать проблемы, сказал Володин.Спикер поблагодарил жителей ЛНР за отстаивание своего языка и культуры и любовь к России.Председатель ГД призвал депутатов ЛНР переходить к новым форматам сотрудничества и выстраивать межпарламентский диалог. "Итоговую оценку дадут нам граждане", – добавил он.О необходимости активной работы с депутатами ДНР и ЛНР Володин в ходе последнего заседания весенней сессии Госдумы. В центре внимания должна быть помощь Донбассу и формирования правового поля республик, заявил спикер.