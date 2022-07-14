В Петушках возбудили уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 47-летнего сожителя, попросившего ее сходить в магазин за спиртным. Об этом в пресс-службе

В Петушках возбудили уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 47-летнего сожителя, попросившего ее сходить в магазин за спиртным. Об этом в пресс-службе регионального Следкома сообщили 14 июля. По данным следствия, в июле этого года, получив пенсию, сожитель пытался заставить женщину сходить в магазин за алкоголем. Из-за этого у них разгорелся конфликт.