Непростой путь и судьба актрисы.

Непростой путь и судьба актрисы.Сегодня невероятно харизматичную актрису Татьяну Орлову знает каждый телезритель. Снявшись в сериале "Папины дочки", Орлова прославилась на всю страну и полюбилась публике. Однако мало кто знает, что звездного часа актриса ждала аж до 50 лет, а до него буквально жила в нищете и на всем экономила.Татьяна Орлова появилась на свет в 1956 году. Искусство будущая артистка полюбила благодаря тете, которая была театральной актрисой и часто водила племянницу на премьеры. Окончив школу, Татьяна тоже решила связать жизнь с творчеством и поступила в ГИТИС. С этого и начался ее непростой путь в карьере.В студенческие годы Орлова сильно отличалась от своих однокурсниц. Пока остальные вовсю крутили романы, Татьяна сторонилась тусовок, посвящала все свое время учебе и приходила на занятия исключительно в брюках. Окружающие считали юную актрису неженственной и неординарной, но косые взгляды не помешали ей успешно окончить вуз и попасть в театр имени Маяковского. Однако на работе ее таланту и нестандартной внешности далеко не сразу нашлось применение.Долгое время вчерашней выпускнице доставались только короткие и незаметные роли, а в кино актриса и вовсе попала только после 30 лет. В 90-е, когда многие артисты бросили профессию из-за отсутствия приглашений, Татьяне приходилось ничуть не лучше других. Она жила в нищете, на всем экономила, но не опускала руки. Вернуться на экраны ей удалось только спустя 10 лет.В 2002 году Орлову пригласили сняться в сериале "Трое против всех". Роль оказалась второстепенной, а проект – малоизвестным, однако на харизматичную актрису тут же посыпались новые предложения. Следующие несколько лет артистка активно снималась, но настоящая слава пришла к ней в 2007 году, когда на экраны вышли "Папины дочки". Сериал тут же покорил телезрителей, а брутальная секретарша в исполнении Орловой стала одним из самых любимых персонажей.К своим 66 годам Татьяна Орлова сыграла множество ярких ролей. Актриса живет в обычной пятиэтажке, много путешествует и по-прежнему активно работает. О своем творчестве звезда всегда говорит с большим удовольствием, а вот личную жизнь предпочитает держать в строгом секрете. Известно, что семьи у Орловой нет: она не была замужем и не имеет детей.Некоторые сплетники удивляются, что артистка до сих пор одинока, и пытаются придумать этому объяснение. На заре популярности Татьяны злые языки распускали слухи, якобы актриса сменила пол. Спустя несколько лет, когда звезде перевалило за 40, речь зашла о нетрадиционной ориентации. Впрочем, сплетни Татьяна Орлова никак не комментирует.