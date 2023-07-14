О поездке он рассказал в своём аккаунте в соцсетях.

Александр Авдеев вновь посетил подшефный Докучаевск в ДНР. О поездке он рассказал в своём аккаунте в соцсетях.«Обсудили рабочие вопросы с мэром Александром Качановым, пообщались с местными жителями и нашими земляками, которые приехали сюда помогать», - отметил губернатор.Владимирская область поддерживает город специалистами, спецтехникой и гуманитарной помощью. В Докучаевске восстанавливаются дороги на улицах Донецкой, Полевой, Центральной и Октябрьской. Ремонтируется повреждённый снарядами жилой дом, начали приводить в порядок здание под МФЦ. Работы идут по графику.«Владимирцы приезжают сюда помогать по зову сердца. Чувствуют себя по-настоящему нужными, полезными», - резюмировал глава 33-го региона.