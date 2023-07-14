Смотрите в дайджесте:– С начала года владимирская санавиация эвакуировала на вертолёте 30 пациентов, среди них 7 детей– Для владимирцев подготовили программу праздника “Вишневый

Смотрите в дайджесте:– С начала года владимирская санавиация эвакуировала на вертолёте 30 пациентов, среди них 7 детей– Для владимирцев подготовили программу праздника “Вишневый спас”– Мстёрский художественный музей оснастили современным оборудованием– Юные владимирские спортсмены привезли девять золотых медалей всероссийского турнира– Педагоги и учащиеся Ставровской школы победили в конкурсе Музея Победы