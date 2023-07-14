Смотрите в дайджесте:– В Новых Омутищах манипулятор влетел в стену придорожного кафе– В Александровском районе в аварии из трех машин пострадали два человека– Во Владимире на

Смотрите в дайджесте:– В Новых Омутищах манипулятор влетел в стену придорожного кафе– В Александровском районе в аварии из трех машин пострадали два человека– Во Владимире на пожаре на Нижней Дуброве пострадал мужчина