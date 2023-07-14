Все они выбрали службу по контракту.

Женщина и 10 добровольцев отправились в зону СВО из Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Все они выбрали службу по контракту. Сначала военнослужащие пройдут подготовку в учебках Минобороны. Солдат напутствовал контр-адмирал запаса Геннадий Петрович Жерин.Среди добровольцев оказалась девушка по имени Светлана.«Это наша страна. Мы должны дать своим детям жизнь», — подчеркнула она.Ранее редакция «33Live.Ru» рассказывала, что на передовую из Владимира