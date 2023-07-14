Девятилетнему Святославу Жильнио из Владимира требуется помощь после операции на мозге. Мальчику...

Девятилетнему Святославу Жильнио из Владимира требуется помощь после операции на мозге.Мальчику необходима реабилитация. Помочь Святославу вместе с Русфондом можете и вы - зрители телеканала "Россия".Роботизированная перчатка и азбука Брайля сегодня заменяют Святославу игрушки. После трех операций на головном мозге мальчик полностью ослеп.Инна Еронина, мама Святослава:- У него у самого был очень сильный нервный срыв. Он попросил включить мультики и когда понял, что ничего не видит, начал раскидывать игрушки.Беременность Инны протекала благополучно. Святослав родился в срок здоровым малышом. Однако уже через месяц ребенок стал беспокойным. Плохо спал, постоянно плакал. Врачи предположили, что у мальчика желудочные колики. Взяли кровь из пальца, отпустили домой. Но уже на следующее утро Святослава экстренно госпитализировали. У ребенка случился инсульт.Инна Еронина, мама Святослава:- У нас полностью правое полушарие мозга от кровоизлияния оно погибло, атрофировалось. В пять месяцев у нас начались приступы. Вот с этого полушария они переходили на здоровое полушарие и не давали никакого развития ребенку."После обследования в Швейцарии, Святославу сделали гемисферэктомию. Два дня ребенок находился в коме. Затем начались осложнения.Инна Еронина, мама Святослава:- Сразу с приемного покоя его забрали в реанимацию. Из реанимации вызвали нейрохирурга, а нейрохирург пришел, сказал нужно вскрывать шов. Уже череп гниет. Идет воспаление.Святославу сделали еще две операции - провели чистку, установили шунтсистему. Сейчас ребенок буквально заново учится жить.Инна Еронина, мама Святослава: "Ребенок после операции даже голову не держал. Мы учились заново. Держать голову, ходить,стоять, говорить. Все заново. Четыре года уже идет восстановление.В настоящее время мальчику необходим еще один курс реабилитации. Стоимость лечения - 547 тысяч рублей. Для помощи Святославу отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Например, "ДЕТИ 100". Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. Так же сделать это можно через мобильное приложение. Другие способы помощи- на сайте Русфонда.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир.