Девятилетнему Святославу Жильнио из Владимира требуется помощь после операции на мозге.
Мальчику...
Девятилетнему Святославу Жильнио из Владимира требуется помощь после операции на мозге.
Мальчику необходима реабилитация. Помочь Святославу вместе с Русфондом можете и вы - зрители телеканала "Россия".
Роботизированная перчатка и азбука Брайля сегодня заменяют Святославу игрушки. После трех операций на головном мозге мальчик полностью ослеп.
Инна Еронина, мама Святослава:
- У него у самого был очень сильный нервный срыв. Он попросил включить мультики и когда понял, что ничего не видит, начал раскидывать игрушки.
Беременность Инны протекала благополучно. Святослав родился в срок здоровым малышом. Однако уже через месяц ребенок стал беспокойным. Плохо спал, постоянно плакал. Врачи предположили, что у мальчика желудочные колики. Взяли кровь из пальца, отпустили домой. Но уже на следующее утро Святослава экстренно госпитализировали. У ребенка случился инсульт.
Инна Еронина, мама Святослава:
- У нас полностью правое полушарие мозга от кровоизлияния оно погибло, атрофировалось. В пять месяцев у нас начались приступы. Вот с этого полушария они переходили на здоровое полушарие и не давали никакого развития ребенку."
После обследования в Швейцарии, Святославу сделали гемисферэктомию. Два дня ребенок находился в коме. Затем начались осложнения.
Инна Еронина, мама Святослава:
- Сразу с приемного покоя его забрали в реанимацию. Из реанимации вызвали нейрохирурга, а нейрохирург пришел, сказал нужно вскрывать шов. Уже череп гниет. Идет воспаление.
Святославу сделали еще две операции - провели чистку, установили шунтсистему. Сейчас ребенок буквально заново учится жить.
Инна Еронина, мама Святослава: "Ребенок после операции даже голову не держал. Мы учились заново. Держать голову, ходить,стоять, говорить. Все заново. Четыре года уже идет восстановление.
В настоящее время мальчику необходим еще один курс реабилитации. Стоимость лечения - 547 тысяч рублей. Для помощи Святославу отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Например, "ДЕТИ 100". Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. Так же сделать это можно через мобильное приложение. Другие способы помощи- на сайте Русфонда.
Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир.