Фонд Защитники Отечества помогает бойцам из Владимирской области и их семьям. С визитом в...

Фонд "Защитники Отечества" помогает бойцам из Владимирской области и их семьям.С визитом в регионе сегодня побывал Сергей Усманов, заместитель председателя госфонда "Защитники Отечества". Какие вопросы были в центре внимания, расскажет Мария Платанюк.- Меня зовут Миша Калачёв, и я здесь первый раз.Братья Калачёвы- их папа на передовой- принимают подарки от Сергея Усманова. Заместителя председателя госфонда "Защитники Отечества". Во владимирском филиале есть своя детская комната. Федерального гостя интересует работа региональных коллег в деталях. От графика до всего спектра помощи участникам и ветеранам СВО, их близким. Это, к примеру, встреча с юристами.- Много обращений поступает за смену? Ну по области - 10 -15).А это служба социальных координаторов. Юлиана Иванина - мама двоих детей, супруга мобилизованного - теперь в команде фонда. А ещё Юлиана- волонтёр. Неоднократно лично сопровождала грузы на фронт.Юлиана Иванина, социальный координатор государственного фонда "Защитники Отечества":- Я видела ребят, тот боевой дух, то мужество и тот героизм, с которым они нас встречают. У них нет страха. У них есть переживания за свои семьи, которые они оставили в тылу и для них, конечно, главное, для ребят, чтобы их семьи были в заботеРешение социальных и бытовых вопросов, лечение, льготы, помощь на дому, содействие в оформлении документов. Окружить вниманием нужно каждого.- Спасибо Вам большое, Юлиана. Вы делаете очень важную работу. Спасибо!!!Сергей Усманов оценил работу всех служб. От отделения МФЦ и кабинета психологической поддержки до пункта технических средств реабилитации. В фонде, созданном решением Президента, он курирует работу в регионах. О деятельности владимирского подразделения Сергею Усманову рассказали заместитель губернатора Константин Баранов и руководитель филиала Светлана Никитина.Сергей Усманов, заместитель председателя государственного фонда "Защитники Отечества" по работе с регионами:- У вас есть перечень организаций, допустим, приходят члены семьи, либо сам мобилизованный, куда его направить? В соцзащиту, больницу, госпиталь. Есть такие контакты? Да, сейчас мы составляем реестр.А это уже встреча за чашкой чая. С представителями Комитета семей воинов Отечества и ветеранами СВО. В их числе- и Андрей Окулов. Он ушёл на Донбасс добровольцем.Андрей Окулов, ветеран боевых действий, участник СВО:- Раз нужно стране, значит нужно. Сколько нибудь, но нужно отдать для страны. Так и решилКлючевой вопрос- расширение площадей фонда. Пока здесь около двухсот квадратных метров. Филиалу фонда планируют отдать еще одного крыло здания. Метраж увеличится вдвое. Ремонт проведут быстро и качественно, заявил Константин Баранов.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Задача наша- до конца года. Но мы с опережением графика пойдём. Расширим помещения, сделаем кабинет когнитивной разгрузки, большую комнату детскую и более комфортные условия для работы большего числа специалистов.По словам заместителя губернатора, завершить работы планируют за 2-3 месяца.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"