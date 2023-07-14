Ведущим многих Звездных часов – встреч артистов с журналистам на фестивале искусств Славянский базар в Витебске – стал легендарный Сергей Соседов. Критик, музыковед, эксперт, телеведущий – он говорит всегда не в бровь, а в глаз! Корреспондент Дни.ру спросил его про отношение к уехавшим звездам.

Ведущим многих "Звездных часов" – встреч артистов с журналистам на фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске – стал легендарный Сергей Соседов. Критик, музыковед, эксперт, телеведущий – он говорит всегда не в бровь, а в глаз! Корреспондент "Дни.ру" спросил его про отношение к уехавшим звездам."У наших звезд нет ни малейшего шанса добиться успеха на Западе, – убежден Соседов. – Потому что русский язык – это другая культура, иная ментальность. Наши тексты гораздо более глубокие, нежели западные, потому что наши эталонные песни зиждутся на великой русской литературе".По мнению критика, уехавшие звезды зарабатывают теперь на жизнь в Европе и Америке пением в русских ресторанах. "Но Пугачева, конечно, там не станет выступать – ей просто не надо, она уже все заработала на несколько жизней вперед и уже давно все спела", – считает Соседов.Сергей призывает не делать трагедии из отъезда "звезд". "Уехали единицы – старперы, чьи карьеры давно окончились, – говорит он. – Пугачева, Гребенщиков*, Макаревич* (*признаны в России иноагентами – Прим. ред.) – это все уже пенсионеры. У них уже давно все закончено, их время прошло, больше нельзя выходить на сцену. Всему есть предел – у всего есть свой ресурс! А выходить и трепыхаться на сцене – это уже стыдно. Поэтому уйти надо было достойно, а не так некрасиво".Соседов признается, что ему очень жаль Пугачеву. "Она была на Олимпе, на вершине, но сама себя разбила, превратилась в осколки. Ей давно было нужно достойно уйти со сцены, перестать петь хлам, чем она занималась в последние годы, – считает Соседов. – Петь ей давно не о чем, нечего и нечем. Из нее давно ушла энергия, глаза жуткие, горб виден! Я смотрел ее последний концерт в Кремле и думал: "Господ, сейчас она рухнет!"Соседов возмущен, что уехавшие артисты из-за рубежа теперь клеймят Родину. "Это некрасиво! Это говорит о них не с лучшей стороны! Россия была и есть, всегда являлась кладезем идей, всего нового и интересного! У нас зародилось все – радио, цветное телевидение, даже первые компьютеры", – пояснил Сергей.