Расширение автотрассы между Владимиром и Суздалем идет с опережением графика. Об этом сообщил глава Росавтодора на встрече губернатором области. Роман Новиков с рабочим визитом посетил

Расширение автотрассы между Владимиром и Суздалем идет с опережением графика. Об этом сообщил глава Росавтодора на встрече губернатором области. Роман Новиков с рабочим визитом посетил Суздальский район. Основной объем работ по расширению автодороги должен будет завершиться уже к декабрю этого года. А в 2024, в год 1000-летия Суздаля, трасса будет введена в эксплуатацию. Роман Новиков,