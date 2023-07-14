Суд признал виновным мужчину, который руководил сбытом наркотиков. Он фасовал запрещенные вещества и передавал их закладчикам. Как сообщили в прокуратуре, в 2019 году обвиняемый вступил в

Суд признал виновным мужчину, который руководил сбытом наркотиков. Он фасовал запрещенные вещества и передавал их закладчикам. Как сообщили в прокуратуре, в 2019 году обвиняемый вступил в преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков. Мужчина был администратором и руководил закрепленными за ним «закладчиками». В марте 2022 года «организатор» группы доставил и разместил в тайнике во Владимирской области