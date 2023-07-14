В перспективе для таких проектов появится льготная ипотека.

В перспективе для таких проектов появится льготная ипотека.В России менее года назадбыли разработаны стандарты "зеленого" строительства жилых комплексов.Главными параметрами таких проектов является высокая энергоэффективность,создание безбарьерной среды, комплексное озеленение территории, наличиеконтейнеров для разделения отходов, благоустройство дворов.Для "зеленых"ЖК характерно гибкое применение стройматериалов с повышенной тепло– ишумоизоляцией, возможность индивидуального регулирования отопления с учетомтемпературы на улице. Оплата "коммуналки" в таких жилых комплексахобходится дешевле.В перспективе вновостройках, сертифицированных по "зеленому" стандарту можетпоявиться льготная ипотека. С соответствующей инициативой выступил Центробанк.В Москве самой доступной"зеленой" новостройкой является ЖК от ГК "Кортрос" вОстанкинском районе. Минимальная цена предложения – 11,2 млн рублей. Однако упроекта минимальный класс энергоэффективности – С.На втором месте оказался комплекс– высокобюджетный проект группы "ПИК" в районеПокровское-Стрешнево, который реализует ее структура Forma. Стоимость квартирздесь стартует от 11,7 млн рублей.Замыкает тройку проектеще один проект Forma – квартал в районе Аэропорт, где цены начинаются от12,3 млн рублей. У обоих новостроек класс энергоэффективности А+.