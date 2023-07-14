Обрядовый праздник «Вишневый спас» пройдёт в это воскресенье, 16 июля. Сообщается, что с 8 утра до 8 вечера доступ на пешеходную улицу Георгиевскую от кафе «Блинчики» до выхода на Большую

Обрядовый праздник «Вишневый спас» пройдёт в это воскресенье, 16 июля. Сообщается, что с 8 утра до 8 вечера доступ на пешеходную улицу Георгиевскую от кафе «Блинчики» до выхода на Большую Московскую в районе музея «Бабуся Ягуся» перекроют турникетами. Чтобы попасть на локации праздника, расположенные на пешеходной Георгиевской, нужно будет пройти через рамки металлоискателей. Прокомментируйте новость