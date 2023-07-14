После вмешательства военной прокуратуры солдату перечислили денежное довольствие.

Мобилизованный из Владимирской области 7 месяцев не получал зарплату за участие в СВО. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в 33-ем региона Людмила Романова.К ней обратился боец, которому армия задолжала денег с сентября 2022 года по март 2023 года. Омбудсмен обратилась в военную прокуратуру, которая нашла нарушения в работе командира части.«Они касались ненадлежащего оформления документации», - пояснила Романова.После вмешательства надзорного ведомства солдату перечислили денежное довольствие.