Подведены итоги января-июня.

За январь-июнь 2023 года на объектах Горьковской железной дороги по собственной неосторожности травмировались 49 человек, 31 из них скончался. Но это на 32% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.Чаще всего происшествия случаются во время хождения по железнодорожным путям или нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда. Также фиксируются случаи травмирования электротоком.Для предупреждения травматизма людей на железной дороге регулярно проводится профилактическая работа, в том числе рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в учащимися.Пассажиров просят быть внимательнее на железной дороге: не использовать гаджеты на платформе, а также при посадке на поезд или высадке, соблюдать правила безопасности в зоне движения поездов.