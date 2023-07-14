Одна из заявительниц обратила внимание на то, что региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» не охватывает садоводческие некоммерческие

Одна из заявительниц обратила внимание на то, что региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» не охватывает садоводческие некоммерческие товарищества. Основной источник шума – газонокосилки, триммеры и праздничные застолья на свежем воздухе. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Понятно, что нужно косить траву. Понятно, что нужно ремонтировать заборы