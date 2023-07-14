Жители Владимирской области увидят два сериала Фонда Гуманитарных проектов.

Жители Владимирской области увидят два сериала Фонда Гуманитарных проектов: сериал «Россия в деле» является продолжением нашумевшего профориентационного сериала «Билет в будущее».Этим летом социально значимые видеопроекты «Россия в деле» и «Билет в будущее» владимирцы увидят в эфире телеканалов «Губерния 33», «Известия. Владимир», «Вариант», «МуромТВ». Трансляция серий начнется в июле и продолжится до конца лета.Просветительский видеопроект «Россия в деле» запустил Фонд Гуманитарных Проектов. Он о том, что Россия – страна, которая славится своими трудовыми успехами, талантливыми людьми и поддержкой смелых инициатив и что качественные изменения жизни в России – устойчивый тренд современности. «Россия в деле» является продолжением первого в России профориентационного сериала «Билет в будущее», который знакомит зрителей с различными профессиями, входящими в 9 профсред одноименной бесплатной государственной программы.«10 лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с мифами и фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видео проекты, которые уже увидели более 17 миллионов человек только офлайн. Успех первого профориентационного сериала «Билет в будущее» нас вдохновил на создание этого, выражаясь современным языком, спин-оффа», – сообщил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.Видеопроект опровергает мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. В настоящее время в российской индустрии создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке с мировыми брендами. Сериал расскажет о гражданском авиастроении, производстве новых материалов, судостроении, медицине и многих других отраслях, которые в рамках подписанного 15 апреля этого года постановления правительства России определены как приоритетные и реализация которых будет способствовать обеспечению технологического суверенитета страны.Героями же сериала о профессиональном самоопределении «Билет в будущее» стали реальные люди, представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. Они делятся уникальными историями своего успеха в профессии и рассказывают о том, как посадить самолет в экстремальных условиях, какие технологии используются в современной восстановительной медицине, при помощи какого устройство можно увидеть строение атома, как сделать так чтобы твой бизнес был успешным и многое другое.В прошлом году сериал «Билет в будущее» во Владимирской области посмотрели около 20 000 школьников. По мнению владимирских педагогов, благодаря сериалу ребята смогли взглянуть на разные специальности глазами увлечённых и успешных людей, узнали о современном рынке труда и востребованных профессиях. Важно, что он увлек не только школьников, но и взрослых.Напомним, всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина при поддержке Министерства просвещения РФ. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор проекта – Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой.«Билет в будущее» помогает школьникам Владимирской области выбрать путь в жизни, найти свою профессию. Проект объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь подростку выбрать свою специальность. Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой .