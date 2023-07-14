Максим Траньков подчеркнул, что никто не пострадал во время пожара на его даче.

Максим Траньков подчеркнул, что никто не пострадал во время пожара на его даче.Известного отечественного фигуриста, чемпиона России, Европы, мира и Олимпиада Максима Транькова в минувший четверг, 14 апреля, настигла беда. На его даче в одном из столичных коттеджных поселков случился пожар.Особняк заслуженного мастера спорта России не пострадал – огонь вспыхнул на крыше бани. Изначально информация о чрезвычайном происшествии просочилась в социальные сети, позже сам двукратный олимпийский чемпион подредил ее СМИ.Максим Траньков подчеркнул, что никто не пострадал во время пожара на его даче. Меж тем, заслуженный тренер по фигурному катания отметил, что огонь нанес его имуществу определенный ущерб.Кстати, потушить пламя самостоятельно ни Максим Траньков, ни его гости не смогли. Фигуристу пришлось вызвать спасательные службы. Как отметил осведомленный источник, пожарные прибыли на место ЧП через 20 минут и ликвидировали пламя.Собеседник "Дни.ру" в эксклюзивном интервью даже назвал вероятную причину возгорания. Конечно, окончательную оценку ситуации могут дать только уполномоченные службы.Меж тем, источник подчеркнул, что дымоходная труба бани была собрана с нарушениями. По его словам, изначально пожар возник именно на трубе. Собеседник редакции также не исключил, что Максиму Транькову теперь придется пройти через судебные тяжбы."Водой залить [трубу на крыше бани] не смогли, вызвали пожарных, те через 20 минут приехали и залили все. Сказали, что трубу сделали с нарушениями, будут судиться теперь, видимо", – заключил собеседник "Дни.ру".