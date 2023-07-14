5 эффективных советов от врача. Рабочая схема для избавления от вредной привычки.

5 эффективных советов от врача. Рабочая схема для избавления от вредной привычки.В течение жизни мы постоянно ищем ответы на волнующие вопросы. В чем смысл жизни — расскажет философ, а почему небо голубое — физик. Ну а врач Андрей Нефедов развернуто объясняет, как бросить курить. Помните: никотиновая зависимость — это плохо.1. Примите решение отказаться от курения. Объясните себе доходчиво, что жизнь и здоровье важнее сигарет.2. Заручитесь поддержкой близких.3. Выполняйте дыхательные упражнения, которые имитируют процесс курения. отмечает, что также врач советует пить воду из трубочки и больше гулять — в качестве альтернативы.4. Избегайте ситуаций и вещей, которые ассоциируются с курением.5. Если никотиновая зависимость все равно остается, обратитесь к наркологу или психологу.Чтобы бросить курить, нужен правильный настрой и стремление к цели. Вред сигарет должен быть для вас очевидным. Многие знаменитости стали жертвами пагубной привычки и получили негативный опыт. Например, пишет о тяжелой судьбе экс-футболиста сборной Англии, который начал курить в раннем детстве и впоследствии едва не угробил свою жизнь.По словам онколога Нефедова, укурильщиков от 55 до 70 лет высокий риск развития опухолевых новообразований в легких. Лучше бросить курить, чем мучительно умирать от рака, не правда ли?Телеканал приводит напоминание врача о том, что самый сложный период при отказе от табака — первые две недели. Со временем будет легче преодолеть никотиновую зависимость.