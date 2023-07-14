Власти зафиксировали очаг опасной болезни.

Во Владимирской области зафиксирована вспышка оспы овец и коз. Губернатор подписал указ о введении карантина на территории у дома №64 деревни Аксёново в Петушинском районе.Теперь в населённом пункте запрещено лечить больных животных, ограничен въезд и выезд транспорта, ввоз и вывоз особей, а также шерсти, кормов и молока. На охоту и снятие шкур также наложено табу.Территория в радиусе 5 км от эпизоотического очага объявлена неблагополучной. На ней также введен ряд ограничений: транспортировка животных, шерсти и молока.