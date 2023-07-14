У рэпера Гуфа специфический круг общения, который виноват в его проблемных отношениях. Так считает психотерапевт Юлия Карандина.
У рэпера Гуфа специфический круг общения, который виноват в его проблемных отношениях. Так считает психотерапевт Юлия Карандина.
К личной жизни рэпера Гуфа всегда приковано пристальное внимание общественности. Крайне тонкая материя души Алексея Долматова то и дело заставляет исполнителя совершать импульсивные поступки, за которые его неоднократно осуждали как поклонники, так и обыватели.
Кто винит во всем пагубные пристрастия Алексея, кто-то видит в личных неудачах рэпера его неспособность найти себе подходящую спутницу жизни.
В последнее время новости об артисте все чаще появляются в контексте скандалов с нынешней и бывшей женами, а не успехов на творческом поприще. В частности, известия возникают на фоне употребления Гуфом алкоголя, запрещенных веществ, а также выплат алиментов.
Недавно супруга рэпера Юлия Королева подала на развод спустя полтора года в браке с музыкантом. Психотерапевт Юлия Карандина ответила на вопрос, есть ли у Гуфа шанс построить с кем-либо здоровые взаимоотношения.
Специалист убеждена, что на поведение Алексея напрямую влияет его сфера деятельности. Алкоголь, вещества, легкодоступные женщины, конфликты с коллегами по цеху — так уж сложилось, что все это является атрибутами хип-хоп индустрии. Подобные вещи оказывают крайне негативное влияние на личность музыканта, разрушая его ментальное здоровье, передает .
При этом психотерапевт считает, что при желании Гуф сможет построить нормальные отношения. Эксперт не исключает, что Королева и Айза сами провоцируют рэпера на ссоры. Женщинам, которые окружают Долматова, стоит исключить выходки из способов их коммуникации, подчеркнула Карадина.