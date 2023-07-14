Рабочее движение по дороге Владимир-Суздаль планируют запустить уже в декабре этого года. Об этом...

Рабочее движение по дороге Владимир-Суздаль планируют запустить уже в декабре этого года.Об этом в ходе рабочей поездки заявил руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков. Подробности у Максима Калашникова.Поставлена задача - ввести движение, рабочее запустить на участке от Владимира до Суздаля, а это участок длиной в 25 километров, на котором сейчас и сосредоточены движения, в декабре этого года.Это не просто задача - поручение государственного заказчика. Ведь в следующем году - Суздаль отпразднует свой тысячелетний юбилей. Дорогу расширят и обустроят по всем стандартам, что отразится на безопасности и увеличит пропускную способность.Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор):- Переведем дорогу в четырехполосное исполнение, разделим транспортные потоки, обеспечим удобство доступа к трассе всех жителей, которые проживают вдоль дороги. Но создадим ещё и условия для пользователей, для автотуристов.Темп работ высокий. Трасса разбита на 11 отрезков, одновременно работы идут на 8 из них - это почти 18 километров. Задействовано: 241 единица дорожно-строительной техники, 47 человек инженерного персонала и более 40 дорожных рабочих.Сергей Серба, главный инженер подрядной организации:- На 11 выполняются работы по устройству земляного полотна, песчаного подстилающего слоя. Активно на 5 километрах работаем по земле - выводим на отметку для отсыпки земляного полотна. И 2 километра у нас продолжается очистка от древесно-кустарниковой растительности, снятии РЛС.Модернизация окажет огромное влияние не только на развитие туризма - дорога часть трассы Р-132 Золотое Кольцо. Это в чистом виде экономика, заявляет губернатор области Александр Авдеев. Строительство приведет к развитию многофункциональных обслуживающих зон и придорожного сервиса.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Ещё до начала расширения у нас в районе Владимира на суздальской трассе строятся большие логистические комплексы. Четырёхполосная трасса становится способной принимать на себя все потоки - и общественного транспорта, и туристический поток, и грузового транспорта.А придорожную защитную полосу, которую пришлось вырубить, можно сказать, фирменный знак района, Александр Авдеев пообещал обязательно восстановить.Максим Калашников, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".