Общая площадь новостроек – 530 тысяч квадратных метров.

Общая площадь новостроек – 530 тысяч квадратных метров.Москва наращивает темпы реализации программы реновации. С начала 2023 года в эксплуатацию ввели 30 новостроек, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Шесть домов построили в Северо-Восточном административном округе (СВАО). По пять возвели на юге и севере столицы, четыре – на юго-востоке, три новых дома появилось на юго-западе."Благодаря этому для переселения москвичей из старого жилого фонда стало доступно еще более чем 9,1 тысячи квартир", – уточнил Бочкарев.Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) с начала 2023 года выдал 60 разрешений на строительство домов общей площадью более 2,3 миллиона квадратных метров. Глава ведомства Игорь Войстратенко отметил, что в новостройках предусмотрено 20 тысяч квартир.Лидером по количеству будущих новых домов стал юго-восток – выдано 17 разрешений. Здания возводят в районах Капотня, Кузьминки и Люблино.Мосгосстройнадзор контролирует все этапы строительства. Специалисты проверяют качество возводимых конструкций, соблюдение требований охраны труда, замеряют уровень шума, оценивают концентрацию вредных веществ в воздухе рядом с новостройками.За первые шесть месяцев текущего года Центр экспертиз провел 1,6 тысячи проверок. Выявлено 586 нарушений – все они устранены.Квартиры по реновации получили уже 127,5 тысячи москвичей, ранее мэр Сергей Собянин. По его словам, в июне переселение начали 12 тысяч человек из 99 старых домов.На месте снесенных зданий возводят 81 новостройку. Квартиры в них получат более 45 тысяч человек.Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. Они построены более полувека назад – жилье в них устарело морально и физически.Участникам программы передают жилье с полной отделкой класса комфорт. Новые дома расположены в непосредственной близости от старых, поэтому переселенцы сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, станциями метро и остановками наземного транспорта, торговыми центрами и местами отдыха.