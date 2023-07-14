В 18 случаях людей для оказания помощи доставляли в федеральные центры. В конце июня врачам с помощью санавиации удалось спасти жителя Гороховецкого района, страдающего сердечным

В 18 случаях людей для оказания помощи доставляли в федеральные центры. В конце июня врачам с помощью санавиации удалось спасти жителя Гороховецкого района, страдающего сердечным заболеванием. Из центральной райбольницы его оперативно доставили в ОКБ и установили кардиостимулятор. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство области