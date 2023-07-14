Сегодня губернатор Александр Авдеев прибыл в подшефный Владимирской области Докучаевск Донецкой...

Сегодня губернатор Александр Авдеев прибыл в подшефный Владимирской области Докучаевск Донецкой Народной республики.Владимирская область поддерживает город специалистами, техникой и гуманитарными грузами. И помогает восстанавливать поврежденные обстрелами ВСУ здания.Сегодня ночью Докучаевск вновь подвергся обстрелу. Пострадали два дома. Поможем и с их восстановлением, пообещал губернатор. В ходе визита он также посетил воскресную школу, которая отремонтирована с помощью владимирских бригад. Жилой дом, 4-я школа и Центральная городская больница в процессе восстановления. Авдеев передал дончанам мусоровоз, трактор и спортивный инвентарь. Так же представители 33 региона пообщались с медиками- обсудили оснащение, доставленное из нашего региона ранее и посетили мемориал войнам интернационалистам.