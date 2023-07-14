Смотрим Вести в 21.35: Мост через Оку в Муроме сдадут досрочно. Мыльный грабитель. Поразительно...

Смотрим "Вести" в 21.35: Мост через Оку в Муроме сдадут досрочно.Мыльный грабитель.Поразительно вежливый преступник задержан в Гусь-Хрустальном.Мостовые рекорды.Инновационные и отечественные... Новейшие технологии помогут досрочно сдать вантовый мост через Оку.Лучшие тёлки здесь!- И крупнорогатые претендентки на звание самой красивой. В Суздальском районе прошла выставка племенного животноводства "Владимирские зори".