Смотрите Вести в 21.40: Помочь мальчику, который в 10 лет пережил инсульт. Мыльный грабитель -...

Смотрите "Вести" в 21.40: Помочь мальчику, который в 10 лет пережил инсульт.Мыльный грабитель- Угрожая мылом, забрал кассу... Поразительно вежливый преступник-сладкоежка задержан в Гусь-Хрустальном.Достроить за 160 дней.- Завершить основные работы обещают уже в этом году...Рабочее движение - декабрь. Всё понятно...Руководитель Росавтодора оценил ход строительства дороги Владимир-Суздаль.СМС "Дети"- В свои девять он пережил инсульт и несколько операций на мозге... Святославу из Владимира требуется сложная реабилитация. И помочь можете именно вы.